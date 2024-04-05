ثم انسحب من المكان.. مسلح جاء من الأردن يطلق النار على دورية "إسرائيلية" عند جسر الشيخ حسين

غزة - فلسطين أون لاين

تعرضت مركبة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، الليلة الماضية، لإطلاق نار عند جسر الشيخ حسين على الحدود مع الأردن، حسبما أورد موقع "واينت" الإسرائيلي اليوم الجمعة.

وبحسب الإذاعة العبرية، فإن منفذ إطلاق النار اجتاز نهر الأردن وصولًا إلى أحد مواقع الجيش الأردني، ومن هناك أطلق النار على الدورية دون أن يجتاز الحدود ثم فر من المكان.

وجاء في التفاصيل، أنه قرابة نحو الساعة 1:00 بعد انتصاف الليلة الماضية، جرى إطلاق نار من الجانب الأردني في المعبر على دورية عسكرية تابعة لكتيبة مسؤولة عن المنطقة.

وأفيد بأن القوة الإسرائيلية ردت بإطلاق نحو 10 عيارات نارية نحو مصدر إطلاق النار، فيما جرى الدفع بقوات معززة للجيش الإسرائيلي إلى المكان.

وأقر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، بتعرض دورية له لإطلاق النار قرب معبر "نهر الأردن" دون وقوع إصابات، مشيرا إلى أنه باشر التحقيق في الحدث.

وفي 22 آذار/ مارس الماضي، زعم الجيش الإسرائيلي اعتقال شخصين، لم يفصح عن هويتهما، قال إنه كان بحوزتهما سلاح "كلاشنكوف" في مستوطنة "بتسائيل" بمنطقة الأغوار.

وأرفق الجيش الإسرائيلي بيانه بصورة سلاح ادعى أنه كان بحوزة الشخصين المعتقلين؛ فيما لم يذكر تفاصيل إضافية حول هويتهما.