فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يقرّ بقتله مستوطِنة بنيران مروحية عسكرية تابعة له في 7 أكتوبر

إصابة شاب واعتقال آخر بمواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

تركيا تعلن اعتقال خليّة من 8 أشخاص تجسّست لصالح الاستخبارات "الإسرائيلية"

صحف أمريكية: "إسرائيل" تعيش بـ"عزلة حزينة" وإستراتيجية نتنياهو في غزة مُنيت بـ"فشل ذريع"

مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارًا يدعو إلى محاسبة"إسرائيل".. ما التفاصيل؟

حزب أفغاني لـ "فلسطين أون لاين": فلسطين تحتاج "لطوفان" عربي وإسلامي حتى وقف العدوان

الصحة بغزة: ارتقاء 54 شهيدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية

جنون أم تخبُّط.. لماذا أقدمت إسرائيل على قصف فريق المطبخ المركزي العالمي؟

منتدى "الإعلاميين الفلسطينيين" يُطالب بالكشف عن مصير صحفيين تعرّضوا لجريمة "الإخفاء القسري"

عبد الهادي لـ"فلسطين أون لاين": ملحمة "طوفان الأقصى" منطلقًا لتحرير القدس قريبًا

ثم انسحب من المكان.. مسلح جاء من الأردن يطلق النار على دورية "إسرائيلية" عند جسر الشيخ حسين

05 ابريل 2024 . الساعة 19:16 بتوقيت القدس
...
20240405053755.jpg
غزة - فلسطين أون لاين

تعرضت مركبة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، الليلة الماضية، لإطلاق نار عند جسر الشيخ حسين على الحدود مع الأردن، حسبما أورد موقع "واينت" الإسرائيلي اليوم الجمعة.

وبحسب الإذاعة العبرية، فإن منفذ إطلاق النار اجتاز نهر الأردن وصولًا إلى أحد مواقع الجيش الأردني، ومن هناك أطلق النار على الدورية دون أن يجتاز الحدود ثم فر من المكان.

وجاء في التفاصيل، أنه قرابة نحو الساعة 1:00 بعد انتصاف الليلة الماضية، جرى إطلاق نار من الجانب الأردني في المعبر على دورية عسكرية تابعة لكتيبة مسؤولة عن المنطقة.

وأفيد بأن القوة الإسرائيلية ردت بإطلاق نحو 10 عيارات نارية نحو مصدر إطلاق النار، فيما جرى الدفع بقوات معززة للجيش الإسرائيلي إلى المكان.

وأقر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، بتعرض دورية له لإطلاق النار قرب معبر "نهر الأردن" دون وقوع إصابات، مشيرا إلى أنه باشر التحقيق في الحدث.

وفي 22 آذار/ مارس الماضي، زعم الجيش الإسرائيلي اعتقال شخصين، لم يفصح عن هويتهما، قال إنه كان بحوزتهما سلاح "كلاشنكوف" في مستوطنة "بتسائيل" بمنطقة الأغوار.

وأرفق الجيش الإسرائيلي بيانه بصورة سلاح ادعى أنه كان بحوزة الشخصين المعتقلين؛ فيما لم يذكر تفاصيل إضافية حول هويتهما.

#غزة #الأردن #الضفةالغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة