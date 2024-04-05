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حزب أفغاني لـ "فلسطين أون لاين": فلسطين تحتاج "لطوفان" عربي وإسلامي حتى وقف العدوان

05 ابريل 2024 . الساعة 14:10 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

قال  أمين عام حزب الوحدة الإسلامية الأفغاني الشيخ محمد محقق، إن يوم القدس العالمي أعاد القضية المركزية للأمة الإسلامية على الصدارة مجددًا، ودفع الشعوب للالتحام مع قضيتها بشكل دائم.

وأكد محقق في تصريح خاص لموقع "فلسطين أون لاين"، أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خذلان كبير.

وأضاف: "كان ينبغي أن يترافق مع طوفان الأقصى، طوفانٌ للأمة، كل الشعوب تلتحم به، كانت فرصة ليضع الجميع حدًّا لهذا الاحتلال وجرائمه".

وأوضح محقق أن الشعوب الإسلامية كانت أمام اختبار قاس، تجاه مقدساتها الدينية التي لم تعد في أولوياتها منذ عقود أخيرة، بفعل الصراعات المفتعلة التي تغذيها واشنطن وحلفائها.

وأكدّ أن جميع الشعوب العربية والإسلامية تصطف خلف المقاومة الفلسطينية، قائلًا: "كلنا محمد الضيف لم يعد شعارًا فلسطينيًا، ولا عربيًا أيضًا".
ووجّه الشيخ محقق رسالة للمقاومة الفلسطينية: "عليكم أن تدركوا بأن سيفكم يدافع عن كرامتنا الإسلامية، نحن كشعوب نرى في سيفكم بأنه صمام الأمان للاستمرار في بقية كرامتنا".

ودعا في ختام تصريحه لطوفان عربي وإسلامي، مناصر للقدس وغزة، ولا يتوقف إلا بانتهاء الجرائم المرتكبة بحقهم.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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