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في يوم القدس.. لجان المقاومة في فلسطين تدعو لحشد الهمم ليكون يومًا للغضب "العالمي" وطوفانًا لأحرار الأمة

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في يوم القدس.. لجان المقاومة في فلسطين تدعو لحشد الهمم ليكون يومًا للغضب "العالمي" وطوفانًا لأحرار الأمة

05 ابريل 2024 . الساعة 11:14 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

 أكدت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم الجمعة، أن يوم القدس العالمي هذا العام، يعتبر بمثابة العهد الذي يتجدد للقدس ومسجدها الأقصى ولغزة الأبية التي تتحدى بدماء نسائها وأطفالها وشيوخها جبروت وطغيان محور الشر الصهيوأمريكي الذي يرتكب حرب إبادة وتطهير عرقي بهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وقالت لجان المقاومة في تصريح صحفي، إن "ملحمة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر بددت الأوهام والخرافات الصهيوأمريكية التي حاول أعداء الامة ووكلاؤهم من المطبعين والمتخاذلين تسويقها وزرعها في أذهان شعوب الأمة وأحرارها بأن هذا الكيان الصهيوني النازي لا يقهر ولا يمكن هزيمته".

ودعت إلى حشد كل الهمم والطاقات في يوم القدس العالمي ليكون يومًا للغضب العالمي، وطوفانًا لكل الأحرار في الأمة والعالم، رفضًا لاستمرار الإبادة الجماعية في غزة.

#الحرب على غزة #يوم القدس العالمي #طوفان الأقصى #لجان المقاومة في فلسطين

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