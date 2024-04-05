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إصابة جندي صهيوني بصاروخ "مضاد للدروع" أطلق من جنوب لبنان

05 ابريل 2024 . الساعة 10:55 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، إصابة جندي صهيوني بجروح جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان على بلدة المطلة شمالي الأراضي المحتلة.

وقالت إذاعة الجيش، إن "جنديًا أُصيب فجر اليوم، بجروح جرّاء صاروخ مضاد للدروع أُطلق من لبنان تجاه بلدة المطلة".

وفجر اليوم، انطلقت صواريخ من جنوب تجاه الجليل الأعلى.

وأفاد موقع حدشوت بزمان العبري، بأن صوت انفجار قوي سُمع في البلدة.

وأمس الخميس، استهدفت صواريخ من لبنان بلدة "شلومي" في شمال الأراضي المحتلة، بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي؛ ردًا على قصف الاحتلال أهدافًا لحزب الله في جنوب لبنان. 

ومن جهته، قال حزب الله، في بيان مقتصب: " استهدفنا موقعًا عسكريًا وتموضعات لجنود "إسرائيليين" بقذائف مدفعية".

كما يواصل الاحتلال الصهيوني، للشهر السادس على التوالي، قصفه منازل في عدة بلدات جنوب لبنان.

#الحرب على غزة #جنوب لبنان #طوفان الأقصى

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