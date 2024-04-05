اقتحامات واعتقالات بالضفة.. الاحتلال يأخذ قياسات منزل الشهيد مؤمن المسالمة

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الجمعة، حملات اقتحام ومداهمة لمدن وقرى الضفة الغربية، تخللها سلسلة اعتقالات واسعة لعدد من المواطنين.

في طولكرم، اقتحمت قوات خاصة تابعة للاحتلال الصهيوني مخيم نور شمس، ودفع الاحتلال بتعزيزات كبيرة ترافقها جرافة عسكرية.

كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص صوب الشاب سائد أبو عليوة، بعد محاصرة منزله في منطقة جبل النصر بمخيم نور شمس، ما أدى إلى إصابته بجراح خطيرة، استشهد على إثرها فور وصوله إلى المستشفى.

وشهدت سماء المخيم تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال.

وقالت كتائب الأقصى - الرد السريع: "يخوض أبناء الرد السريع اشتباكات عنيفة بالرصاص الحي والعبوات المتفجرة متَصدين لقوات الاحتلال المقتحمة لمخيم نور شمس".

وأعلنت سرايا القدس - كتيبة طولكرم، أن مجاهديها يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم نور شمس بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوبي المدينة، وداهمت منزل عائلة الشهيد مؤمن فايز المسالمة، وأخذت قياساته تمهيدًا لهدمه في وقت لاحق.

يُذكر أن الشهيد المسالمة نفّذ عملية طعن عند مدخل مجمع تجاري في مستوطنة "غان يفني" شرقي مدينة أسدود المحتلة، مساء الأحد الماضي، أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين.

في جنين، تصدّى المقاومون لقوات الاحتلال المقتحمة لبلدة فحمة جنوب المدينة، وأطلقوا الرصاص تجاه عدة آليات، وعلى إثر ذلك، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إضافية.

وداهمت القوات الصهيونية منازل عدد من المواطنين، وفتّشتها، وكسّرت محتوياتها، واعتقلت ثلاثة شبان.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر راعي جنوب غرب المدينة، وداهمت العديد من المنازل، وحققت مع ساكنيها.

وأفادت مصادر صحفية باندلاع مواجهات عنيفة في البلدة، أُصيب خلالها شابان برصاص الاحتلال.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غربي المدينة، واعتقلت عددًا من العمال الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس، وسط إطلاق المقاومين العبوات محلية الصنع والرصاص تجاه الآليات المقتحمة.

كما اعتقلت القوات الصهيونية الشاب سامح بشارات بعد اقتحام منزله.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب المدينة، وداهمت منازل عدد من المواطنين، وعاثت فيها خرابًا.