في يوم الطفل الفلسطيني: أكثر من 200 طفل يعيشون جرائم "الإخفاء القسري" و"التعذيب النفسي" في سجون الاحتلال

غزة - فلسطين أون لاين

أصدر نادي الأسير الفلسطيني، أمس الخميس، بيانًا إحصائيًا، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف في 5 أبريل/ نيسان من كل عام.

وأكد نادي الأسير، في البيان، أن الاحتلال يعتقل أكثر من 200 طفل فلسطيني في سجونه، بينهم 23 من قطاع غزة.

وأشار إلى أن جميع الأطفال الأسرى محتجزون في سجن مجدو وهم رهن الإخفاء القسري. لافتًا إلى أن هذا العام هو أكثر الأعوام دموية بحقّ الأطفال الفلسطينيين.

وقال: " بلغت حالات الاعتقال في صفوف الأطفال، ما يقارب 500 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

وأوضح النادي أن "هذا المعطى الوحيد المتوفر بشأن أطفال غزة المعتقلين، وقد يكون العدد أعلى من ذلك".

وأكد أن الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال يواجهون بعد 7 أكتوبر، إجراءات انتقامية فرضها الاحتلال على مختلف فئات الأسرى في كافة السجون.

وتابع النادي: "من بين تلك الإجراءات، عزلهم عن بعضهم البعض في داخل السجون، وسحب كافة الأدوات الكهربائية ومستلزماتهم من داخل الغرف، وقطع المياه الساخنة عنهم ومصادرة الملابس".

ولفت إلى أن إدارة السجون اكتفت بتقديم وجبات طعام ضئيلة للغاية وبنوعيات رديئة جدًا، إضافة إلى هذا كله انتهجت قوات الاحتلال التّعذيب بحق الأسرى بوتيرة غير مسبوقة.

وأكد أن دولة الاحتلال هي الوحيدة في العالم التي تحاكم بشكل منهجي ما بين 500 و700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية كل عام، بشكل يفتقر إلى الحقوق الأساسية للمحاكمة.

وبحسب شهادات لأسرى أطفال كانوا قد تحرروا في الفترة الأخيرة، فإن "الاحتلال عزلهم عن باقي الأسرى والأقسام، وسجلت عدة شهادات تفيد بتعرضهم للضرب المبرح خلال فترة مكوثهم داخل السجون، وتشير الشهادات الموثّقة إلى أنّ غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي".

وأوضحت مؤسسات الأسرى في تقارير سابقة، أن هذا العام أكثر الأعوام دموية بحقّ الأطفال الفلسطينيين، وذلك في ضوء عدوان الاحتلال الشامل وحرب الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة حتى اليوم، حيث قتل الاحتلال أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني في غزة خلال الـ6 أشهر الماضية بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن هذه الحصيلة غير نهائية، نظرًا لاستمرار العدوان، إضافة إلى أن آلاف الضحايا منهم ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 117 شهيدًا من الأطفال قتلتهم قوات الاحتلال منذ بداية العام في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ومنذ السابع من أكتوبر، يشن الاحتلال الصهيوني، حربًأ مدمرة على قطاع غزة، مرتكبًا أبشع المجازر والجرائم بحق الأطفال والنساء، ومخلفًا أكثر من 33 ألف شهيد، وما يتجاوز الـ 75 ألف جريح، من بينهم 72 بالمائة من الأطفال والنساء.