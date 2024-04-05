غزة - فلسطين أون لاين

استشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وأكدت مصادر صحفية، ارتقاء الشهيد سائد أبو عليوة، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في محيط مخيم نور شمس بطولكرم.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال حاصرت منزل الشهيد أبو عليوة في منطقة جبل النصر بمخيم نور شمس، وأطلقت النار تجاهه ما أدى إلى إصابته بجراح خطيرة، استشهد على إثرها فور وصوله إلى المستشفى.

وفجر اليوم، اقتحمت قوات خاصة تابعة للاحتلال الصهيوني المخيم، ودفع الاحتلال بتعزيزات كبيرة ترافقها جرافة عسكرية.

كما شهدت سماء المخيم تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال.

وقالت كتائب الأقصى - الرد السريع: "يخوض أبناء الرد السريع اشتباكات عنيفة بالرصاص الحي والعبوات المتفجرة متَصدين لقوات الاحتلال المقتحمة لمخيم نور شمس".

وأعلنت سرايا القدس - كتيبة طولكرم، أن مجاهديها يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم نور شمس بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.