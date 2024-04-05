الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 182

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 182 على التوالي حربه التدميرية على قطاع غزة، دون أن يلق بالًا لأوامر محكمة العدل الدولية، وقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بوقف إطلاق النار. بل إنه ازداد وحشيةً وهمجية، فارتكب أبشع المجازر والفظائع بحق النساء والأطفال والآمنين.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية، ارتقى ما يقارب 33037 شهيدًا، وأُصيب 75668 آخرين، وفق إحصائيات وزارة الصحة اليومية.

التطورات الميدانية منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم

في خان يونس، أطلقت البوارج البحرية، فجر اليوم، نيران رشاشاتها على الساحل الغربي للمدينة، وسط قصف مدفعي وجوي متواصل وسط وغرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما نسف الاحتلال الصهيوني مبانٍ سكنية غرب خانيونس.

في النصيرات، استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق المحيطة بأبراج الأسرى شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

في البريج، واصلت المدفعية الصهيونية قصفها على مناطق شرق مخيم البريج.

في شمال قطاع غزة، شن طيران الاحتلال عدة غارات على المناطق الغربية في شمال القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل على مناطق متفرقة شمال غزة

وأفادت مصادر صحفية بأن طائرات الاحتلال و مدفعيته استهدفتا مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال مناطق متفرقة في بيت لاهيا شمال غزة.

في مدينة غزة، شنت طائرات الاحتلال، فجر اليوم، عدة غارات على مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة.