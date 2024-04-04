"القوى الوطنية" تدعو "أحرار العالم" للمشاركة الواسعة في "جمعة الغضب لفلسطين"

غزة - فلسطين أون لاين

دعت القوى الوطنية والإسلامية جماهير الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم للمشاركة الواسعة في "جمعة الغضب لفلسطين"، وذلك يوم غدٍ الجمعة الأخيرة من شهر رمضان 1445هـ.

وقالت القوى الوطنية، في بيان صحافي، ندعو إلى الحضور الحاشد في التظاهرات والفعاليات الجماهرية المناصرة للقضية الفلسطينية، والمطالبة بوقف حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة بدعم أمريكي، وذلك يوم غدٍ الجمعة الأخيرة من شهر رمضان 1445هـ.

كما طالب البيان، كافة القوى والأحزاب والاتحادات والنقابات والهيئات الشبابية الحرة في العالم لحشد أعضائها وأنصارها للانخراط الفاعل.

وشددت القوى الوطنية، أنّ الفعاليات والمسيرات تمثل ضغطًا كبيرًا على الحكومات والأنظمة لوقف تصدير السلاح لكيان الاحتلال "النازي" وملاحقته قانونيًا ومحاسبة قادته الذين ارتكبوا جرائم "الإبادة الجماعية" بحق الشعب الفلسطيني .

وأكدت، أنّ تصعيد الضغط الشعبي والجماهيري هو أداة فاعلة وبالغة التأثير في تغيير مواقف الدول والحكومات ودفعها للانحياز للعدالة ودعم حق الشعب الفلسطيني في المقاومة المشروعة دفاعًا عن نفسه وأرضه ومقدساته.