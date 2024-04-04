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بقرار من وزارة الاقتصاد..

الجبهة الداخلية بغزة تعلن منع استيراد المنتجات والبضائع "غير الأساسية".. ما السبب؟

04 ابريل 2024 . الساعة 13:28 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت الجبهة الداخلية في قطاع غزة، إصدار قرار من وزارة الاقتصاد، اليوم الخميس، بمنع استيراد المنتجات والبضائع غير الأساسية، نظرًا للأعداد المحدودة للشاحنات التي يُسمح بالتنسيق لها بدخول غزة يوميًا.

وقالت الجبهة الداخلية، في بيان لها،" نظراً للأعداد المحدودة للشاحنات التي يُسمح بالتنسيق لها بدخول غزة يوميًا، سواءً شاحنات المساعدات أو التجارية؛ فقد تم إصدار قرار من وزارة الاقتصاد في غزة بمنع استيراد المنتجات والبضائع غير الأساسية مثل: (الشيبسي، البسكويت، المولاو، العصير، الكولا، الشيكولاته، السكاكر، المقرمشات) ".

وأوضحت أن الهدف من منع استيراد تلك المنتجات تحدبدًا، هو عزيز دخول المواد الغذائية الضرورية، وتكثيف تواجد المواد الغذائية في السوق، إلى جانب ضمان العدالة في التوزيع لتصل إلى جميع المواطنين.

كما نوّهت الهيئة العامة للمعابر أنه في حال مخالفة التجار لقرار استيراد المواد المذكورة أعلاه؛ سيتم مصادرتها وبيعها بسعر التكلفة.

#وزارة الاقتصاد #الجبهة الداخلية #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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