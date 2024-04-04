فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

طفلتان وجنين وأمهم.. أهداف (إسرائيل) بقصف منزل "أبو دراز"

لـ "محاولته التهرب من المحاكمة".. 28 اقتصاديًا "إسرائيليًا" يقدمون التماسًا للمحكمة العليا بعزل نتنياهو

حماس: جرائم الاحتلال ضد الأسرى تكشف حالة "التوحّش" التي يعيشها الكيان ضد شعبنا

حماس: أبلغنا ليلة أمس الوسطاء بموقف الحركة والاحتلال "النازي" لا يزال متعنتًا

تقارير عبرية: مجلس الحرب "الإسرائيلي" استعان بعناصر ماجد فرج لإدخال المساعدات إلى غزة

اليوم الـ 181.. حصيلة شهداء العدوان تتجاوز الـ 33 ألفًا ولا يزال المئات منهم تحت الأنقاض

حرب لا تستثني الصغار.. الاحتلال يقتل ما معدله 4 أطفال كل ساعة في غزة

"هيومن رايتس": لم نعثر على أدلة تبرر نسف "إسرائيل" مبنًا سكنيًا بغزة على رؤوس ساكنيه

"بتر سيقان" و"استئصال أمعاء".. طبيب "إسرائيلي" يكشف جرائم الاحتلال بحق معتقلي غزة

الجبهة الداخلية بغزة تعلن منع استيراد المنتجات والبضائع "غير الأساسية".. ما السبب؟

للمرة الثانية.. رئيس الوزراء الاسكتلندي يوجّه رسالةً لبريطانيا: أنتم تخاطرون وقد تصبحوا شركاء في "إبادة غزة"

04 ابريل 2024 . الساعة 12:23 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

طالب رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف، أمس الأربعاء، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك،  بوقف مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل"، التي تشنّ حربًا تدميرية وقاتلة ضد قطاع غزة منذ 181 يومًا على التوالي.

وقال يوسف، إن "بريطانيا تخاطر بأن تصبح شريكًا في قتل المدنيين الأبرياء".

ورغم أن يوسف وجّه رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني، الأربعاء، في 23 فبراير/ شباط الماضي، يطالبها بوقف بيع الأسلحة للاحتلال، إلا أن الحكومة البريطانية لم تتخذ أي خطوات تجاه بيع الأسلحة "لإسرائيل".

وأوضح أن بريطانيا تخاطر بأن تصبح شريكة في قتل مدنيين أبرياء بعدم وقف مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل".

وأضاف يوسف: "لاحظت بيانكم الذي يدعو إلى إجراء تحقيق عاجل بعد مقتل موظفي "المطبخ المركزي العالمي" في غزة، ولكن أكثر من 190 من العاملين في المجال الإنساني لقوا حتفهم في غزة منذ بداية الصراع. ولا يبدو أنها ستكون هناك نهاية".

وتابع يوسف: "لا يوجد مساءلة، وهناك مؤشرات قليلة أو معدومة على أن "إسرائيل" أخذت في الاعتبار محكمة العدل الدولية والقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي".

وذكر يوسف أنه رغم كل الأحداث والهجمات الإسرائيلية على المدنيين والمستشفيات ومتطوعي الإغاثة، لم تقم الحكومة البريطانية بإلغاء تراخيص التصدير لشركات الصناعات الدفاعية الموجودة في المملكة المتحدة إلى "إسرائيل".

 وشدّد يوسف على أن تصرفات الاحتلال تجاوزت رد الفعل المشروع".

و أردف قائلًا: "لقد طفح الكيل، يجب محاسبة الحكومة "الإسرائيلية"".

وقال يوسف في ختام رسالته: "أكتب مرة أخرى لأطالب حكومة المملكة المتحدة بوقف مبيعات الأسلحة للاحتلال على الفور، ومن غير المقبول قتل العاملين في المجال الإنساني القائمين على تقديم مساعدات حيوية للفلسطينيين الذين يعانون الجوع والعنف بسبب الحكومة الإسرائيلية".

#الحرب على غزة #اسكتلندا #طوفان الأقصى #حمزة يوسف

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة