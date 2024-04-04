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بالطائرات المسيّرة.. المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفين عسكريين للاحتلال "الإسرائيلي"

04 ابريل 2024 . الساعة 11:04 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الخميس، أنها تمكّنت من استهداف هدفين عسكريين للاحتلال "الإسرائيلي" بالطيران المسيّر.

وقالت المقاومة الإسلامية في بلاغ عسكري: "استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم بواسطة الطيران المسيّر، هدفًا حيويًا في إسدود بأراضينا المحتلة.

وفي بلاغ آخر، قالت: استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الخميس 4 / 4 / 2024 ، قاعدة رامات ديفيد الجوية الصهيونية، بالطيران المسيّر.

وأكدت استمرارها في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة ، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل.

وأمس الأربعاء، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، عن قصفها  مطار حيفا في فلسطين المحتلة بالطيران المسيّر.

وفي وقت سابق، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهدافها مطار بن غوريون "الإسرائيلي" بواسطة الطيران المسيّر.  كما أكدت، خلال الشهر الماضي، استهدافها لمحطة الكهرباء في مطار حيفا بواسطة الطيران المسير، واستهدافها محطة المواد الكيميائية في ميناء حيفا.
 

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #المقاومة الإسلامية في العراق

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