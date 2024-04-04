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محدث اليوم الـ 181.. حصيلة شهداء العدوان تتجاوز الـ 33 ألفًا ولا يزال المئات منهم تحت الأنقاض

04 ابريل 2024 . الساعة 10:26 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء تواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، لليوم الـ 181 على التوالي.

وأعلنت الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 62 شهيدًا و 91 إصابةً.

وأكدت ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 33037 شهيدًا، و 75668 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي. 

وذكرت الصحة  أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا ما يزالون تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق قوات الاحتلال النار  تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

#الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

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