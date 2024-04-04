ارتقاء المُطارد أسعد القنيري بعد اشتباكه مع قوات "إسرائيلية" خاصة في جنين

غزة - فلسطين أون لاين

استشهد المطارد أسعد القنيري، خلال اشتباك مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي حاصرت منزله في بلدة يعبد جنوب غربي جنين، فجر اليوم الخميس.

وأكدت مصادر صحفية أن قوات "إسرائيلية" خاصة تسللت إلى بلدة يعبد وحاصرت منزل القنيري قبل أن تصل تعزيزات من قوات الاحتلال.

وأوضحت أن اشتباكات مسلحة دارت بين المطارد القنيري والقوات المحاصرة لمنزله، قبل إعلان استشهاده.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن "قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول لجريح ملقى على سطح منزل خلال حصار منزل المطارد أسعد القنيري في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وشهدت محافظة جنين منذ الليلة الماضية، اقتحامًا واسعًا لقوات الاحتلال، وتنفيذ حملات مداهمة واعتقال لعدة مناطق مختلفة، فيما شهدت قباطية ومخيم جنين اشتباكات وتصدي للقوات المتوغلى في مختلف المناطق.