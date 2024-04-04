في اليوم الـ 181.. شهداء في دير البلح ونسف منازل سكنية في خان يونس

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 181 على التوالي، حربه الهمجية على قطاع غزة، مرُتكبًا أبشع أساليب القتل والتدمير، بدءًا من قصف البيوت فوق رؤوس ساكنيها وصولًا إلى حصار واقتحام المستشفيات وحرق الغرف الطبية، واعتقال وقتل الطواقم الطبية والمرضى والنازحين.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 62 شهيدًا و 91 إصابةً.

وأكدت ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 33037 شهيدًا، و 75668 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

التطورات الميدانية الأخيرة

قالت الهيئة العامة للمعابر والحدود، إن "جيش الاحتلال أفرج، اليوم الخميس، عن 101 من الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلهم من قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم".

في رفح، استشهد الأسير المحرر أكرم سلامة، شقيق الأسير حسن سلامة، في قصف صهيوني استهدف المنزل الذي يسكن فيه في رفح.

في خان يونس، نسف الاحتلال، صباح اليوم، عدة منازل في حي الأمل غرب خانيونس.

كما أطلق طيران الاحتلال المروحي النار على مناطق شرقي بلدة القرارة شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

في دير البلح، ارتقى شهيدان بقصف الاحتلال تجمعًا للأهالي في منطقة المطاحن جنوب دير البلح وسط قطاع غزة.

وواصلت المدفعية الصهيونية قصفها على مناطق شرق دير البلح، بالتزامن مع سماع أصوات انفجارات واشتباكات متقطعة في المنطقة.

في المغازي، قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق شرقي المغازي.

في النصيرات، شن طيران الاحتلال، ظهر اليوم، غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

التطورات الميدانية خلال الليلة الماضية



وفيما يلي رصد "فلسطين أون لاين" للتطورات الميدانية منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الخميس:

في رفح، استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "نصر" بحي الجنينة شرقي المدينة، ما أدى إلى ارتقاء أم وطفلها، في حين أُصيب آخرون بجراح متفاوتة الخطورة.

كما قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو دراز" بحي تل السلطان غربي رفح، ما أدى إلى ارتقاء 4 شهداء، بينهم طفلان رضيعان، وإصابة عدد كبير من المواطنين.

وشنّت طائرات الاحتلال غارةً عنيفة على منطقة خربة العدس بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

في خان يونس، أفادت مصادر صحفية بانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من مناطق التوغل شرق خانيونس.

في دير البلح، شنت طائرات الاحتلال، عدة غارات متتالية وعنيفة على مناطق شرقي المدينة. وسط تركيز وقصف مكثف من المدفعية الصهيونية على محيط منطقة أبو العجين شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

في الزهراء، قصفت مدفعية الاحتلال مدينة الزهراء شمالي النصيرات وسط قطاع غزة.