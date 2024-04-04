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بالصور في اليوم الـ 181.. التطورات الميدانية لحرب "الإبادة الجماعية" على غزة

04 ابريل 2024 . الساعة 09:04 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 181 على التوالي، حربه الهمجية على قطاع غزة، مرُتكبًا أبشع أساليب القتل والتدمير، بدءًا من قصف البيوت فوق رؤوس ساكنيها وصولًا إلى حصار واقتحام المستشفيات وحرق الغرف الطبية، واعتقال وقتل الطواقم الطبية والمرضى والنازحين.

وفي متابعة أحدث إحصائيات وزارة الصحة، فقد ارتفع عدد الضحايا منذ السابع من أكتوبر حتى أمس الأربعاء، إلى 32975 شهيدًا، و75577  جريحًا.

وفيما يلي رصد "فلسطين أون لاين" للتطورات الميدانية منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الخميس:

في رفح، استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "نصر" بحي الجنينة شرقي المدينة، ما أدى إلى ارتقاء أم وطفلها، في حين أُصيب آخرون بجراح متفاوتة الخطورة.

كما قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو دراز" بحي تل السلطان غربي رفح، ما أدى إلى ارتقاء 4 شهداء، بينهم طفلان رضيعان، وإصابة عدد كبير من المواطنين.

وشنّت طائرات الاحتلال غارةً عنيفة على منطقة خربة العدس بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

في خان يونس، أفادت مصادر صحفية  بانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من مناطق التوغل شرق خانيونس.

في دير البلح، شنت طائرات الاحتلال، عدة غارات متتالية وعنيفة على مناطق شرقي المدينة. وسط تركيز وقصف مكثف من المدفعية الصهيونية على محيط منطقة أبو العجين شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

في الزهراء، قصفت مدفعية الاحتلال مدينة الزهراء شمالي النصيرات وسط قطاع غزة.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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