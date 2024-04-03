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"العصابات الصهيونية" هي الخطر

خاص العشائر الأردنية لـ "فلسطين أون لاين": حماس لم ولن تكون يومًا خطرًا على الأمن القومي العربي

03 ابريل 2024 . الساعة 21:45 بتوقيت القدس
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خاص ـ فلسطين أونلاين

قال كبير عشائر الأردن الشيخ طراد المصلت الفايز، إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لم ولن تشكل خطرًا في يوم من الأيام على الأردن.

وأضاف الشيخ الفايز، في تصريحٍ خاص لـ "فلسطين أون لاين"، "أنّ من يشكل الخطر الحقيقي على الأمن القومي العربي بأسره، والأردني بشكل خاص هي العصابات الصهيونية".

ووصف الفايز حركة حماس بـ "أنها حركة مجاهدة تقاتل على أرضها وتدافع من أجل كرامة الأمة كلها، وليس فقط من أجل كرامة غزة لوحدها".

وأكدّ، أنّ التشكيك بحركة حماس ومحاولة التخويف منها في الأردن "لعبة مكشوفة"، مردفًا: "الأردنيون عن بكرة أبيهم يعرفون من هي حماس، ويعرفون جيدًا من هو عدوهم".

وشدد كبير عشائر الأردن، على أنّ "العصابات الصهيونية التي تمارس حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وترتكب نظام الفصل العنصري، هي الأولى بأن تحتل تخوفات البعض".

مضيفًا، “الشعب الأردني يعرف جيدًا أن هذه العصابات تستهدف أمنه وأرضه، ولديه المناعة الكافية ليتعامل معها ومع كل الشائعات التي تحاول التقليل من المقاومة".

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #غزة #العشائر الأردنية

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