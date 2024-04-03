"الطواقم الحكومية" بغزة تنتهي من نقل جثامين "الأجانب الستة" إلى خارج القطاع

غزة - فلسطين أون لاين

خلال الساعات الماضية، انتهت الطواقم الحكومية في قطاع غزة من ترتيبات تسليم جثامين الأجانب الستة موظفي "المطبخ المركزي العالمي" الذين قتلهم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، إلى خارج القطاع عبر معبر رفح البري.

وأشرفت وزارة الصحة، بحسب بيانٍ حكومي، وهيئة المعابر والحدود والطواقم الحكومية في قطاع غزة، على تسليم الجثامين إلى ممثلي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، فيما جرى بعد ذلك الانتهاء من ترتيبات نقل هذه الجثامين إلى خارج قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وكان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قد ارتكب مجزرة فظيعة مساء يوم الاثنين 1 أبريل 2024م، حينما نفّذ جيش الاحتلال عدة غارات من طائراته الحربية بحق الفريق الأجنبي راح ضحيتها سبعة من العاملين في مؤسسة "المطبخ المركزي العالمي"، بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.

وأعرب المكتب الإعلام الحكومي بغزة، عبر عن إدانته لهذه الجريمة النكراء، والتي تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال "الإسرائيلي" ضد المدنيين في قطاع غزة، ونطالب كل دول العالم بإدانة هذه المجزرة الفظيعة التي تتناقض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وحمّل الإعلام الحكومي، في بيان صحافي، الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، حيث مازال الاحتلال يُمنح الضوء الأخضر للاستمرار في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها حتى الآن 120,000 ضحية غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وطالب كل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين، وإنقاذ قرابة 2,4 مليون إنسان من الكارثة الإنسانية التي خلفها الاحتلال "الإسرائيلي".