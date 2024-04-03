حديث أممي: "إسرائيل" قتلت "عن عمدٍ" موظفي "المطبخ العالمي" بغزة لهذه الأسباب

غزة - فلسطين أون لاين

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل قتلت "عن عمد" موظفي "المطبخ المركزي العالمي".

وكتبت ألبانيز في منشور لها على "إكس": "بحكم معرفتي بكيفية عمل إسرائيل، تقييمي هو أن القوات الإسرائيلية قتلت عمدًا موظفي المطبخ المركزي العالمي حتى ينسحب المانحون وتستمر مجاعة المدنيين بصمت في غزة".

وتابعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة أن إسرائيل "تعي أن غالبية الدول الغربية والعربية لن تبذل أدنى جهد من أجل الفلسطينيين".

وأمس الثلاثاء أعلنت منظمة "المطبخ العالمي" تعليق عملياتها لنقل المساعدات الإنسانية في غزة، معربة عن شعورها "بالصدمة" لمقتل 7 من فريقها بغارة على قافلتهم رغم التنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واليوم، نقلت سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني جثامين عمال الاغاثة الأجانب من مستشفى أبو يوسف النجار إلى الجانب المصري لمعبر رفح تمهيدًا لإقامة مراسم دفنهم في بلدانهم.

وتقيد "إسرائيل" إدخال المساعدات إلى غزة، ما أدى إلى مجاعة وشح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.