فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حديث أممي: "إسرائيل" قتلت "عن عمدٍ" موظفي "المطبخ العالمي" بغزة لهذه الأسباب

"الزلّاقة" في رمضان.. قراءةٌ في يوم من أيّام الله

نادي الأسير: المعتقل المصاب كاظم زواهرة يعاني وضعًا صحيًا "معقدًا"

اشباكات و"تفجيرات".. كتائب القسام بالضفة تعلن تنفيذها عدة عمليات ضد قوات الاحتلال

خلال 24 ساعة.. الاحتلال يعتقل 30 مواطنًا في الضفة الغربية

لجان المقاومة في فلسطين: عملية الدهس "شرق نتانيا" استمرار لدرب الطوفان المقدس وتأكيد على مواصلة طريق "المقاومة"

بعد نصف عام من العدوان.. هذا ما فعلته حرب "الإبادة الجماعية" بقطاع غزة

نازحون في دير البلح يجسدون معاناتهم للعالم

الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 5 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان على غزة إلى 140 شهيدًا

حديث أممي: "إسرائيل" قتلت "عن عمدٍ" موظفي "المطبخ العالمي" بغزة لهذه الأسباب

03 ابريل 2024 . الساعة 16:14 بتوقيت القدس
...
VzcXblJiSu_1712051600.jpg
غزة - فلسطين أون لاين

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل قتلت "عن عمد" موظفي "المطبخ المركزي العالمي".

وكتبت ألبانيز في منشور لها على "إكس": "بحكم معرفتي بكيفية عمل إسرائيل، تقييمي هو أن القوات الإسرائيلية قتلت عمدًا موظفي المطبخ المركزي العالمي حتى ينسحب المانحون وتستمر مجاعة المدنيين بصمت في غزة".

وتابعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة أن إسرائيل "تعي أن غالبية الدول الغربية والعربية لن تبذل أدنى جهد من أجل الفلسطينيين".

وأمس الثلاثاء أعلنت منظمة "المطبخ العالمي" تعليق عملياتها لنقل المساعدات الإنسانية في غزة، معربة عن شعورها "بالصدمة" لمقتل 7 من فريقها بغارة على قافلتهم رغم التنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واليوم، نقلت سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني جثامين عمال الاغاثة الأجانب من مستشفى أبو يوسف النجار إلى الجانب المصري لمعبر رفح تمهيدًا لإقامة مراسم دفنهم في بلدانهم.

وتقيد "إسرائيل" إدخال المساعدات إلى غزة، ما أدى إلى مجاعة وشح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة