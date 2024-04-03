اشباكات و"تفجيرات".. كتائب القسام بالضفة تعلن تنفيذها عدة عمليات ضد قوات الاحتلال

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أن مقاوميها نفّذوا عددًا من العمليات التي استهدفت آليات الاحتلال وجنوده بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، اليوم الأربعاء، "تصدى مجاهدونا، فجر اليوم، لقوات العدو وآلياته المقتحمة لمخيم الفارعة بطوباس، وخاضوا معها اشتباكات ضارية استمرت لساعات، قبل أن تنسحب القوات خائبة ذليلة".

وأضافت: "نفّذ مجاهدونا خلال الأسبوع الماضي عدة عمليات هجومية بإطلاق نار وتفجير عبوات محلية الصنع استهدفت آليات للعدو وبعض مستوطناته في شمال الضفة وجنوبها".

ومنذ السابع من أكتوبر، صعّد الاحتلال الصهيوني اقتحامه وهجومه على مدن وقرى الضفة الغربية، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية تصدّيها للجنود، واستهدافهم بالعبوات الناسفة، والرصاص الحي، وتفجير العبوات محلية الصنع في محاور توغلهم.