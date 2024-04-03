خلال 24 ساعة.. الاحتلال يعتقل 30 مواطنًا في الضفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن نادي الأسير الفلسطيني وهيئة الأسرى، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم، 30 مواطنًا بينهم والدة شهيد، وصحفية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني وهيئة الأسرى، في بيان مشترك، إن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفية أسماء هريش، ووالدة الشهيد أحمد هلال غيظان، بالإضافة إلى أسرى سابقين، وعددًا من عمال غزة، من رام الله.

وأوضحت المؤسستان، أن قوات الاحتلال ركّزت عمليات الاعتقال في محافظتي القدس ورام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، الخليل، بيت لحم، طوباس، جنين، قلقيلية، وأريحا.

وأشارتا إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/ تشرين أول المنصرم، ارتفعت إلى أكثر من 7990، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

ومنذ السابع من أكتوبر، يشن الاحتلال الصهيوني حملة اعتقال واسعة في مدن وقرى الضفة الغربية والقدس المحتلة، وفي ظروف "مأساوية"، وتصاعد واضح وعلني لانتهاكاتها التي ترتكبها ضد الأسرى الفلسطينيين.