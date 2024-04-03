لجان المقاومة في فلسطين: عملية الدهس "شرق نتانيا" استمرار لدرب الطوفان المقدس وتأكيد على مواصلة طريق "المقاومة"

غزة - فلسطين أون لاين

باركت لجان المقاومة في فلسطين، عملية الدهس البطولية في "كوخاف يائير" جنوب شرق نتانيا، والتي أدت إلى إصابة 4 عناصر من شرطة الاحتلال أحدهم بحالة خطيرة.

وقالت لجان المقاومة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، " تأتي تلك العملية ردًا طبيعيًا على الأهوال والفظائع وجرائم القتل والإعدامات الميدانية و الإبادة الجماعية في مستشفى الشفاء وعموم مناطق قطاع غزة والتي ستشعل شرارة الثأر المقدس لشلال الدم الذي لا يتوقف منذ 180 يومًا"

وأكدت أن عملية الدهس شرق نتانيا هي استمرار لدرب الطوفان المقدس والفشل الصهيوني المتواصل في مواجهة مقاومي وأبطال شعبنا رغم كافة الاجراءات الصهيونية والعمليات الاسخباراتية والأمنية المدعومة من دول الغرب والإدارة الأمريكية، وتأكيدًا على أن شعبنا وأبطاله سيواصلوان طريق المقاومة والجهاد مهما كانت التضحيات والأثمان .

ودعت لجان المقاومة كل الأبطال والأحرار من أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد في الضفة الفلسطينية الثائرة والقدس المحتلة وأرضنا المحتلة عام الـ 48 الى إشعال الأرض نارًا وجحيمًا تحت أقدام الصهاينة الغزاة، وإسنادًا وانتصارًا لشعبنا في قطاع غزة ومقاومته ، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

وفجر اليوم، أُصيب أربعة من عناصر شرطة الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، بعملية دهس وطعن مزدوجة قرب مستوطنة "كوخاف يائير" شمال قلقيلية.

وأعلنت القناة 12 العبرية، أن عملية دهس وطعن "مزدوجة" حدثت بالقرب من "كوخاف يائير" شمال قلقيلية، أدت لإصابة 4 شرطيين. وأشارت القناة إلى أن الشرطة أطلقت النار على منفّذ العملية، ما أدّى إلى استشهاده على الفور.