فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بعد نصف عام من العدوان.. هذا ما فعلته حرب "الإبادة الجماعية" بقطاع غزة

نازحون في دير البلح يجسدون معاناتهم للعالم

الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 5 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان على غزة إلى 140 شهيدًا

نائب أردني: حركة "حماس" تدافع عن هوية الدولة الأردنية وأمنها القومي

فلسطين تقدّم طلبًا للحصول على عضوية "كاملة" الأمم المتحدة.. ماذا يترتّب على قبول طلبها؟

اشتباكات "عنيفة" بمخيم الفارعة واعتقالات "واسعة" في القدس ورام الله

المقاومة الإسلامية في العراق تقصف مطار حيفا بالطّيران المسيّر

بعملية بطولية "مزدوجة".. إصابة 4 عناصر من شرطة الاحتلال شمال قلقيلية

180يومًا.. حربٌ متواصلة وجرائم "إبادة جماعية" على مرأى العالم

ارتفاع حصيلة العدوان..

الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 5 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية

03 ابريل 2024 . الساعة 12:11 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء تواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، لليوم الـ 180 على التوالي.

وأعلنت الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 59 شهيدًا و 83 إصابةً.

وأكدت ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 32975 شهيدًا، و 75577 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي. 

وذكرت الصحة  أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا ما يزالون تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق قوات الاحتلال النار  تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

#الحرب على غزة #شهداء غزة #جرحى غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة