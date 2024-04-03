اشتباكات "عنيفة" بمخيم الفارعة واعتقالات "واسعة" في القدس ورام الله

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" منذ الليلة الماضية، حملات اقتحام ومداهمة لعدد من مدن وقرى الضفة الغربية، وسط عمليات اعتقال واسعة طالت عددًا من المواطنين بينهم صحفيات وأبناء أسرى.

في طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاربعاء، مخيم الفارعة جنوب المدينة، برفقة عدد من جرافات الاحتلال التي شرعت بأعمال تخريب واسعة للبنية التحتية في المخيم.

كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية خلالها اقتحامها المخيم، خاصةً بعد تصدي المقاومين لها، وتفجير عبوات ناسفة في آليات الاحتلال.

وأفادت مصادر صحفية بسماع أصوات انفجارات عنيفة ناجمة عن تفجير عبوات المقاومين الناسفة المزروعة في طريق آليات الاحتلال.

وأكدت المصادر أنه خلال انسحاب قوات الاحتلال من مخيم الفارعة، سحبت آلية معطوبة استهدفها الشبان بعبوة ناسفة شديدة الانفجار محلية الصنع.

في قلقيلية، اقتحمت قوات خاصة مدينة قلقيلية، واعتقلت الشاب رامي الأقرع.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بين المواطنين والمنازل.

واقتحمت القوات الصهيونية بلدة كفر قدوم شرق المدينة، وداهمت أحياءها وشوارعها، وانسحبت منها دون الإبلاغ عن أي إصابات.

في رام الله، داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الأسير نوح هريش، في بيتونيا غربي المدينة، واعتقلت ابنته الصحفية أسماء هريش.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قبيا غرب رام الله، واعتقلت والدة الشهيد القسامي “أحمد ياسين” هلال غيظان وشقيقيه عبد الهادي وسليمان غيطان، كما اعتقلت الشابين ثائر صالح الأسمر ومحمد حسام الخطيب بعد اقتحام منزليهما في البلدة.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال المدينة، واعتقلت الشابين جمال نواف جوابرة، و الشاب سليم مازن جوابرة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال المدينة، ومدينة دورا الجنوبية، وانسحبت منهما دون الإبلاغ عن حالات اعتقال.

في نابلس، حاصرت قوات الاحتلال عمارة في شارع التعاون وفجّرت عبوة داخلها، خلال اقتحامها للمدينة.

وداهمت قوات الاحتلال منازل عدد من المواطنين واعتقلت الأسير المحرر أحمد غسان خالد، والشاب نضال ضمان قرقش.

كما استهدف المقاومون قوات الاحتلال المتواجدة في التعاون بعبوة ناسفة شديدة الانفجار.

في القدس المحتلة، داهمت قوات الاحتلال منازل عدد من المواطنين، عقب اقتحامها بلدة حزما شمال شرق المدينة.

كما اعتقلت الشابين محمد الخطيب وفتحي كنعان بعد مداهمة منزليهما، وتكسير محتوياتهما.

وأكدت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال اعتقلت ٥ شبان من عائلة الجولاني في مخيم شعفاط بالقدس وهم:يحيى الجولاني وزكريا الجولاني وبلال الجولاني ونضال الجولاني ونضال الجولاني.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حوسان، واعتقلت الشاب مروان زعول بعد اقتحام منزله وتخريب محتوياته.

كما اقتحمت القوات الصهيونية بلدة بيت فجار جنوب شرق المدينة، وداهمت منزل الأسير جميل طقاطقة.