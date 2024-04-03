المقاومة الإسلامية في العراق تقصف مطار حيفا بالطّيران المسيّر

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الأربعاء، عن قصفها مطار حيفا في فلسطين المحتلة بالطيران المسيّر.

وقالت المقاومة العراقية في بيان لها: "استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم، بواسطة الطيران المسيّر ، مطار حيفا الصهيوني بأراضينا المحتلة".

وأضافت: "مؤكدين استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ، ونصرة أهلنا في غزة ، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل".

وفي وقت سابق، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهدافها مطار بن غوريون "الإسرائيلي" بواسطة الطيران المسيّر.

كما أكدت، خلال الشهر الماضي، استهدافها لمحطة الكهرباء في مطار حيفا بواسطة الطيران المسير، واستهدافها محطة المواد الكيميائية في ميناء حيفا.

