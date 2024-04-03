بعملية بطولية "مزدوجة".. إصابة 4 عناصر من شرطة الاحتلال شمال قلقيلية

غزة - فلسطين أون لاين

أصيب أربعة من عناصر شرطة الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، بعملية دهس وطعن مزدوجة قرب مستوطنة "كوخاف يائير" شمال قلقيلية.

وأعلنت القناة 12 العبرية، أن عملية دهس وطعن "مزدوجة" حدثت بالقرب من "كوخاف يائير" شمال قلقيلية، أدت لإصابة 4 شرطيين.

وأشارت القناة إلى أن الشرطة أطلقت النار على منفّذ العملية، ما أدّى إلى استشهاده على الفور.

وفي تفاصيل العملية، قالت وسائل إعلام عبرية: "أُصيب شرطي "إسرائيلي" بجروح خطيرة و 3 آخرين بجروح متوسطة إلى طفيفة في عملية دهس بالقرب من كوخاف يائير".

وتابعت القناة: "يظهر من التحقيقات الأولية في الحادثة، وصول فلسطيني بسيارة إلى حاجز "الياهو" ثم ترجل منها وحاول طعن حراس الأمن، فتم إطلاق النار عليه و استشهاده".

وأوضحت أن عناصر الشرطة تجري عمليات مسح، خشية من وجود المزيد من المنفذين في المكان.

ووصلت طواقم نجمة داوود الحمراء إلى مكان الحادث، لتقديم العلاج الطبي للجرحى ونقلهم إلى مستشفى "مئير وبلينسون".



وأفادت "نجمة داود الحمراء" بأن المصاب بجراح خطيرة، مستوطن يبلغ من العمر 24 عامًا، والمُصاب بحالة متوسطة يبلغ من العمر 46، ويعاني كلاهما من إصابات في الرأس والأطراف.