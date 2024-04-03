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بالفيديو 180يومًا.. حربٌ متواصلة وجرائم "إبادة جماعية" على مرأى العالم

03 ابريل 2024 . الساعة 09:03 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة، ستة شهور متواصلة، لم يترك الاحتلال منذ اللحظة الأولى أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير إلّا وقد ارتكبها بحق الآمنين من النساء والأطفال، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وفي أحدث إحصائية نشرتها وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، فقد ارتقى منذ السابع من أكتوبر 32916 شهديًا معظمهم من الأطفال والنساء، وأُصيب أكثر من 75494 آخرين.

وفيما يلي متابعة "فلسطين أون لاين" اليومية لأبرز التطورات الميدانية للحرب الصهيونية على غزة، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الأربعاء:

في خان يونس، قصفت المدفعية الصهيونية، فجر اليوم، عدة مناطق متفرقة في المدينة، بشكل مكثف ومتواصل، بالتزامن مع نسف قوات الاحتلال منازل المواطنين في خان يونس.

كما شنّت طائرات الاحتلال غارات متفرقة في محيط مجمع ناصر الطبي. وسط إطلاق نار متواصل على المناطق الغربية للمدينة.

في دير البلح، أطلقت زوارق الاحتلال، صباح اليوم، نيرانها بشكل مكثف تجاه شاطئ المدينة.

 

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #حرب الإبادة الجماعية

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