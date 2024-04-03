غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة، ستة شهور متواصلة، لم يترك الاحتلال منذ اللحظة الأولى أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير إلّا وقد ارتكبها بحق الآمنين من النساء والأطفال، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 59 شهيدًا و 83 إصابةً.

وأكدت الصحة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 32975 شهيدًا، و 75577 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

التطورات الميدانية الأخيرة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء الحرب "الإسرائيلية" إلى 140 بعد استشهاد الشقيقين محمد وطارق أبو سخيل.

في دير البلح، ارتقى شهيد باستهداف الاحتلال الصهيوني مناطق شرق دير البلح، ظهر اليوم.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء عدد من الشهداء، جرّاء قصف مدفعية الاحتلال شرق دير البلح.

وارتقى 4 شهداء في قصف الاحتلال الذي استهدف منزلًا بمنطقة أبو هولي جنوب دير البلح.

في خان يونس، استهدفت مدفعية الاحتلال، عدة أحياء جنوب غرب المدينة. كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف في المناطق الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس.

وأفادت مصادر صحفية بتمركز عدد من آليات وجرافات الاحتلال في محيط مدارس العودة شرق خانيونس بالتزامن مع اشتباكات قوية وقصف مدفعي.





التطورات الليلة الماضية حتى فجر اليوم

وفيما يلي متابعة "فلسطين أون لاين" اليومية لأبرز التطورات الميدانية للحرب الصهيونية على غزة، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الأربعاء:

في خان يونس، قصفت المدفعية الصهيونية، فجر اليوم، عدة مناطق متفرقة في المدينة، بشكل مكثف ومتواصل، بالتزامن مع نسف قوات الاحتلال منازل المواطنين في خان يونس.

كما شنّت طائرات الاحتلال غارات متفرقة في محيط مجمع ناصر الطبي. وسط إطلاق نار متواصل على المناطق الغربية للمدينة.

في دير البلح، أطلقت زوارق الاحتلال، صباح اليوم، نيرانها بشكل مكثف تجاه شاطئ المدينة.