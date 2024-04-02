قيادي في "حماس": الاحتلال يُراوغ بـ "الملفات الأساسية" والحركة لم تتسلم أي مقترحات جديدة

غزة - فلسطين أون لاين

أكّد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود مرداوي، يوم الثلاثاء، أن الاحتلال يراوغ بـ "الملفات الأساسية" كما أن حركته لم تتسلم أي مقترحات جديدة في إطار مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة من قبل الوسطاء.

وأوضح القيادي مرداوي، في تصريح صحفي، بأن "الاحتلال يريد صفقة تبادل أسرى، ولا يريد التفاوض على المواقف الأساسية المتعلقة بعودة النازحين، والانسحاب الكامل من القطاع، والإغاثة بشكل سلس بعيدًا عن القتل والقصف، وبداية الإعمار في المؤسسات والشوارع والمستشفيات وصولًا إلى صفقة تبادل مشرفة".

وأكد القيادي في حماس، أنّ حركته على اتصال مستمر مع الوسطاء في القاهرة والدوحة، مشيرًا إلى أنّ المقترحات الجديدة إن لم تتضمن إجابات حقيقية تشكل أساسًا لفرصة اتفاق، فإنها تبقى مضيعة للوقت.

وأضاف "الأصل أن يأتي الاحتلال بأجوبة تتعلق بالنازحين ووقف إطلاق النار، والانسحاب والإغاثة وإعادة البناء"، لافتًا إلى أنه لا ملف من هذه الملفات عليه اتفاق لأن الاحتلال دائمًا ما يضع العوائق.

وأشار مرداوي إلى، أنّ الحركة أبلغت الوسطاء أنه إذا ما قدم الاحتلال مقترحات تقوم على إزالة كل العوائق أمام عودة النازحين ووقف إطلاق النار والانسحاب، فإن الحركة تبدي استعدادها لعقد صفقة وتقديم مرونة فيها.

وأضاف: "في هذا الإطار يتم إعطاء مساحة ومناورة، أما في الأمور المتعلقة بأهلنا وشعبنا فلا يمكن أن تكون إلا واضحة وملزمة وعليها ضمانة دولية".

وذكر مرداوي أنّ "البيئة العامة الداخلية والخارجية تشكل عامل ضغط لصالح المقاومة وليس لصالح الاحتلال، مردفًا "هو يتراجع في ملفات ويتمسك بموقفه في ملفات أخرى، ولكن في النهاية سوف يرضخ".

المصدر / وكالة الصحافة الفلسطينية صفا