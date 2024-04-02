فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بريطانيا تستدعي السفير "الإسرائيلي" وتطالب بـ "تحقيق عاجل" في مقتل عمال إغاثة بغزة

إصابة خطيرة لطبيب عسكري "إسرائيلي" في معارك غزة

"شهادات أليمة".. كيف عاد الباحثون عن ذَويهم في "ساحة الموت" بمجمَّع الشّفاء بغَزة ؟

اليوم الـ 179.. شهداء ومفقودون في قصف منازل مأهولة وأحياءٍ سكنية بقطاع غزة

فحماوي لـ "فلسطين": استمرار الاحتلال عرقلة المفاوضات "فشل إسرائيلي في حسم المعركة"

بـ "رصاص الأجهزة الأمنية".. استشهاد المطارد معتصم العارف من مخيم نورشمس

مستوطنون يعتدون على المواطنين وممتلكاتهم في نابلس والخليل

"حرب على التعليم".. الاحتلال قتل أكثر من 6000 طالب فلسطيني

لماذا يريد نتنياهو إغلاق قناة الجزيرة؟

بصاروخ أمريكي.. الاحتلال يشطب عائلة زعرب من السجل المدني

"مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة"

قيادي في "حماس": الاحتلال يُراوغ بـ "الملفات الأساسية" والحركة لم تتسلم أي مقترحات جديدة

02 ابريل 2024 . الساعة 21:32 بتوقيت القدس
...
تصريح حماس.jpg
غزة - فلسطين أون لاين

أكّد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود مرداوي، يوم الثلاثاء، أن الاحتلال يراوغ بـ "الملفات الأساسية" كما أن حركته لم تتسلم أي مقترحات جديدة في إطار مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة من قبل الوسطاء.

وأوضح القيادي مرداوي، في تصريح صحفي، بأن "الاحتلال يريد صفقة تبادل أسرى، ولا يريد التفاوض على المواقف الأساسية المتعلقة بعودة النازحين، والانسحاب الكامل من القطاع، والإغاثة بشكل سلس بعيدًا عن القتل والقصف، وبداية الإعمار في المؤسسات والشوارع والمستشفيات وصولًا إلى صفقة تبادل مشرفة".

وأكد القيادي في حماس، أنّ حركته على اتصال مستمر مع الوسطاء في القاهرة والدوحة، مشيرًا إلى أنّ المقترحات الجديدة إن لم تتضمن إجابات حقيقية تشكل أساسًا لفرصة اتفاق، فإنها تبقى مضيعة للوقت.

وأضاف "الأصل أن يأتي الاحتلال بأجوبة تتعلق بالنازحين ووقف إطلاق النار، والانسحاب والإغاثة وإعادة البناء"، لافتًا إلى أنه لا ملف من هذه الملفات عليه اتفاق لأن الاحتلال دائمًا ما يضع العوائق.

وأشار مرداوي إلى، أنّ الحركة أبلغت الوسطاء أنه إذا ما قدم الاحتلال مقترحات تقوم على إزالة كل العوائق أمام عودة النازحين ووقف إطلاق النار والانسحاب، فإن الحركة تبدي استعدادها لعقد صفقة وتقديم مرونة فيها.

وأضاف: "في هذا الإطار يتم إعطاء مساحة ومناورة، أما في الأمور المتعلقة بأهلنا وشعبنا فلا يمكن أن تكون إلا واضحة وملزمة وعليها ضمانة دولية".

وذكر مرداوي أنّ "البيئة العامة الداخلية والخارجية تشكل عامل ضغط لصالح المقاومة وليس لصالح الاحتلال، مردفًا "هو يتراجع في ملفات ويتمسك بموقفه في ملفات أخرى، ولكن في النهاية سوف يرضخ".

 

المصدر / وكالة الصحافة الفلسطينية صفا
#غزة #مفاوضات وقف النار بغزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة