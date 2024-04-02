بريطانيا تستدعي السفير "الإسرائيلي" وتطالب بـ "تحقيق عاجل" في مقتل عمال إغاثة بغزة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن بريطانيا استدعت، اليوم الثلاثاء سفيرها لدى الاحتلال الإسرائيلي، بسبب مقتل عمال إغاثة في غزة.

فيما طالب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الاحتلال بإجراء تحقيق "عاجل" حول مقتل موظفي إغاثة من منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في قطاع غزة.

ومساء الاثنين، استهدف الجيش الإسرائيلي قافلة "المطبخ العالمي" بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.

ووصف سوناك في تصريح لقناة "سكاي نيوز" الثلاثاء، مقتل موظفي المنظمة بأنه "محزن وصادم".

وأشار أنهم يعملون على توضيح كافة الملابسات، قائلًا: "نريد من إسرائيل أن تحقق بشكل عاجل فيما حدث لأن هناك أسئلة يجب الإجابة عليها".

وشدد أن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق هو "وظيفة إسرائيل"، مبينًا أن موظفي الإغاثة "يقومون بعمل رائع لتخفيف معاناة الكثير من الناس" في غزة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت "المطبخ العالمي" تعليق عملياتها لنقل المساعدات الإنسانية في غزة، معربة عن شعورها "بالصدمة" لمقتل 7 من أعضاء فريقها في غارة للجيش الإسرائيلي على غزة.

وأوضحت المنظمة أنه "رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي فقد تعرضت القافلة للقصف أثناء مغادرتها مستودع دير البلح (وسط القطاع)".

من جانبه، دعا مؤسس منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الشيف الإسباني خوسيه أندريس، المجتمع الدولي إلى "وقف جرائم إسرائيل العشوائية"، وقال أندريس في منشور عبر منصة "إكس"، الثلاثاء، إنهم يعيشون حداداً على مقتل 7 من موظفي المطبخ العالمي.

كما أضاف: "هؤلاء الأشخاص.. الملائكة.. ليسوا مجهولي الهوية، ليسوا بلا أسماء، إنهم زملاء عملت معهم في أوكرانيا، وغزة، وتركيا، والمغرب، والباهاما، وإندونيسيا".

وخاطب المجتمع الدولي قائلاً: "يجب وقف الجرائم العشوائية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية".

وأكد أنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية التوقف عن تقييد المساعدات الإنسانية، وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، واستخدام الغذاء كسلاح، و"لا ينبغي فقدان المزيد من الأرواح البريئة".

ثم أردف أن "السلام يبدأ بإنسانيتنا المشتركة، يجب أن يبدأ الآن".

ومنذ مساء الإثنين، تتوالى الإدانات العربية والدولية لاستهداف عاملي إغاثة دوليين أثناء محاولتهم تخفيف آثار "حرب التجويع" التي تمارسها إسرائيل على غزة إلى جانب التدمير الكارثي الذي ألحقته بالقطاع على مدى 6 أشهر.

المصدر / الأناضول