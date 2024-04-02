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إصابة خطيرة لطبيب عسكري "إسرائيلي" في معارك غزة

02 ابريل 2024 . الساعة 20:11 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، إصابة أحد جنوده بجروح خطرة في المعارك "الدائرة" مع المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن جيش الاحتلال أعلن عن إصابة خطيرة لطبيب عسكري من قوات الاحتياط كان يخدم في فرقة الكومندوز خلال المعارك جنوبي القطاع.

وأمس الاثنين، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال بمقتل الرقيب نداف كوهين وهو ضابط مدرعات، خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في خانيونس، إضافة لإصابة 8 من ضباطه وجنوده في معارك قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الإثنين، أن مقاتليها أوقعوا قوة من الاحتلال في كمين مركب بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الكتائب، في بيانٍ عسكري، إن مقاتليها قاموا باستهداف ناقلة جند بقذيفة "الياسين 105" واستهداف مجموعة مكونة من 7 جنود في نفس المكان بقذيفة أخرى.وفور وصول قوة النجدة لإنقاذهم تم الاشتباك معها بالأسلحة الثقيلة وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح في منطقة وسط البلد بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وتخوض المقاومة الفلسطينية معارك ضارية، منذ بدء العمليات البرية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في عدة محاور في قطاع غزة، أبرزها في خانيونس جنوب القطاع، حيث يعترف الاحتلال بتكبده خسائر باهظة، فيما يقول اللواء المتقاعد في جيش الاحتلال إسحاق بريك، أن "كمائن خانيونس فضيحة ليس لها سابقة في حروب إسرائيل، وفوضى مطلقة في الانضباط العسكري".

ووفق اعترافات الجيش، فقد بلغت حصيلة القتلى في صفوف الاحتلال 600 ضابطًا وجنديًا "إسرائيليًا" منذ السابع من أكتوبر، من بينهم 256 قُتلوا في المعارك البرية التي اندلعت منذ 27 أكتوبر الماضي.

#غزة

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