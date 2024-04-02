فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

346 ألف طفل بغزة دون الخامسة يواجهون خطر سوء التغذية

مستوطنون يعتدون على المواطنين وممتلكاتهم في نابلس والخليل

"حرب على التعليم".. الاحتلال قتل أكثر من 6000 طالب فلسطيني

لماذا يريد نتنياهو إغلاق قناة الجزيرة؟

بصاروخ أمريكي.. الاحتلال يشطب عائلة زعرب من السجل المدني

الاحتلال يعتقل 7960 فلسطينيًا من الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي

الصحة: ارتقاء 71 شهيدًا في 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة

عضو كنيست ينشر وثيقة "مُفصّلة": 10 إنجازات "استراتيجية" حققتها حماس في "طوفان الأقصى"

ردود "غاضبة" عقب اغتيال فرق الإغاثة "الأجنبية" بغزة.. دول تستدعي سفير الاحتلال وأخرى تطالب بتحقيق "فوري"

اليابان تعلن استئناف تمويلها لوكالة "الأونروا"

مستوطنون يعتدون على المواطنين وممتلكاتهم في نابلس والخليل

02 ابريل 2024 . الساعة 16:47 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يهاجمون أهالي قرية كيسان.jpg
غزة - فلسطين أون لاين

اعتدى مستوطنون، اليوم الثلاثاء، بحماية قوات الاحتلال، على مواطنة ومزارعين ورعاة ماشية في مسافر يطا جنوب الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن مستوطني "جفعات يائير" و"سوسيا" المقامتين على أراضي المواطنين وممتلكاتهم بمسافر وشفا يطا، اعتدوا على المواطنة سميحة إسماعيل سلامة النواجعة (50 عامًا)، ما تسبب بإصابتها برضوض وكدمات عولجت على إثرها ميدانيا.

كما هاجم المستوطنون المدججون بالسلاح المواطنين، وشتموهم بألفاظ نابية، وطاردوا رعاة الماشية والمزارعين.

وفي نابلس، هاجم مستوطنون مركبات المواطنين على الطريق القريب من مستعمرة "يتسهار"، وذلك بعد مممارستهم أعمال عربدة.

وتواجد مكثف لجنود الاحتلال في الشارع ذاته، الذي بات شبه مغلق أمام المركبات التي تحمل لوحات التسجيل الفلسطينية.

#غزة #الخليل #نابلس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة