"حرب على التعليم".. الاحتلال قتل أكثر من 6000 طالب فلسطيني

غزة - فلسطين أون لاين

أفادت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأنّ 6050 طالبًا وطالبة استشهدوا منذ الـ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقصفه 408 مدارس.

وأضافت الوزارة في بيانٍ صحافي، أن "6050 طالبًا استشهدوا و10 آلاف و219 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر على قطاع غزة والضفة الغربية".

وأوضحت، أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 5994 شهيدًا و9890 جريحًا، فيما استشهد في الضفة 56 طالبا وأصيب 329 آخرون، إضافة إلى اعتقال 105 من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأردفت الوزارة، أن "266 معلمًا وإداريًا استشهدوا، وأصيب 973 بجروح في قطاع غزة، فيما أصيب 6 بجروح واعتُقل أكثر من 73 في الضفة".

أما عن تدمير المدارس والمراكز التعليمية، أشارت الوزارة إلى أن 286 مدرسة حكومية و65 مدرسة تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير 40 منها بالكامل، وتعرض 111 لأضرار بالغة.

وأوضحت أن القوات الإسرائيلية قامت في الضفة بـ"اقتحام وتخريب 57 مدرسة" منذ بداية الحرب.

وأكدت الوزارة، أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلاب صدمات نفسية، ويواجهون ظروفًا صحية صعبة.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على غزة، أسفر عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن دمار واسع في المباني السكنية والبنية التحتية.