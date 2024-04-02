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الاحتلال يعتقل 7960 فلسطينيًا من الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي

02 ابريل 2024 . الساعة 14:24 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" شنّت حملة اعتقالات واسعة طالت 40 مواطنًا على الأقل من الضفة الغربية، منذ مساء أمس الاثنين وحتّى صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي بيت لحم، والقدس فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، رام الله، وأريحا، وطولكرم، ونابلس، وقلقيلية، والخليل.

وأشارتا إلى أن أن قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب وتدمير منازل المواطنين، ومصادرة الأموال والمركبات.

وبناءً على إحصائيات الهيئة والنادي، فقد ارتفعت حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى نحو 7960 معتقلًا، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #اعتقالات في الضفة الغربية

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