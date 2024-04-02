اليابان تعلن استئناف تمويلها لوكالة "الأونروا"

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، أن بلادها ستستأنف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التابعة للأمم المتحدة.

وأكدت كاميكاوا، في تصريح صحفي، أنه لا يمكن الاستغناء عن دور الوكالة لمواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة جراء الحرب.

وأشارت إلى أن قرابة 35 مليون دولار -من التمويل المقرر أصلًا- جاهزة للصرف.

وأوضحت وزيرة الخارجية كاميكاوا، أن دور الوكالة في معالجة الأزمة الإنسانية في غزة لا غنى عنه، حتى أثناء عملها على تحسين الحوكمة وإدارة المخاطر.

ويُشار إلى اليابات تعتبر سادس أكبر جهة مانحة للوكالة، بناءً على تقارير 2022.

ومنذ يناير الماضي، تتعرض الأونروا لضغوط كبيرة، أدّت إلى تجميد تمويلها من قبل العديد من الدول الغربية، بعد ادّعاءات الاحتلال واتّهامه بأن 12 موظفًا من موظفي الوكالة، شاركوا في عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويُذكر أن عددًا من الدول، أعلنت خلال الفترة الماضية استئناف تمويلها للوكالة، من بينهم: أستراليا وكندا وفنلندا والسويد.