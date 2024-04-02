فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اليابان تعلن استئناف تمويلها لوكالة "الأونروا"

استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال جنوب جنين

أمريكا ترسل أسلحة إلى الاحتلال وسياسيون يعلّقون: "بايدين يكذب أكثر مما يتنفّس"

خلال اقتحامات "تعسُّفية".. إصابات واعتقالات في الضفة الغربية

الفصائل الفلسطينية تُدين جريمة اغتيال فرق "الإغاثة" الأجنبية بدير البلح

رغم "التنسيق" المُسبق.. الاحتلال يغتال فريقًا إغاثيًا تابعًا لمنظمة "المطبخ العالمي" بدير البلح

حماس تنفي مزاعم "العربية الحدث" حول قبول الحركة بوجود عناصر "أممية" لمراقبة وقف إطلاق النار

في اليوم الـ 179.. جريمة "جديدة" بحق متطوعين "أجانب" وقصف متواصل على المحافظة الوسطى

40 ألفًا يؤدون صلاتيّ العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

غزة.. أجيال كاملة أُبيدت في أيامٍ وآلاف العائلات فقدت عددًا من أفرادها

بدعم يُقدّر بـ 35 مليون دولار..

اليابان تعلن استئناف تمويلها لوكالة "الأونروا"

02 ابريل 2024 . الساعة 11:46 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، أن بلادها ستستأنف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التابعة للأمم المتحدة.

وأكدت كاميكاوا، في تصريح صحفي، أنه لا يمكن الاستغناء عن دور الوكالة لمواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة جراء الحرب.

وأشارت إلى أن قرابة 35 مليون دولار -من التمويل المقرر أصلًا- جاهزة للصرف.

وأوضحت وزيرة الخارجية  كاميكاوا، أن دور الوكالة في معالجة الأزمة الإنسانية في غزة لا غنى عنه، حتى أثناء عملها على تحسين الحوكمة وإدارة المخاطر.

ويُشار إلى اليابات تعتبر سادس أكبر جهة مانحة للوكالة، بناءً على تقارير 2022.

ومنذ يناير الماضي، تتعرض الأونروا لضغوط كبيرة، أدّت إلى تجميد تمويلها من قبل العديد من الدول الغربية، بعد ادّعاءات الاحتلال واتّهامه بأن 12 موظفًا من موظفي الوكالة، شاركوا في عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويُذكر أن عددًا من الدول،  أعلنت خلال الفترة الماضية استئناف تمويلها للوكالة، من بينهم: أستراليا وكندا وفنلندا والسويد.

 

#الأونروا #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة