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استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال جنوب جنين

02 ابريل 2024 . الساعة 11:37 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

ارتقى صباح اليوم الثلاثاء، الشاب ربيع فيصل زكارنة، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين، خلال الأسبوع الماضي.

وأعلن مدير مستشفى الرازي في جنين فواز، استشهاد الجريح ربيع زكارنة (20 عامًا) الذي كان يتلقى العلاج في المستشفى عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال الاحتلال فجر السبت الماضي.

ويُذكر أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مجموعة من المواطنين، خلال اقتحامها بلدة قباطية، ما أدى إلى إصابة الشاب زكارنة  بجروح خطيرة، وارتقاء الطفل الشهيد معتصم نبيل أبو عابد (13 عامًا).

#جنين #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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