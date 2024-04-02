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تفاصيل رغم "التنسيق" المُسبق.. الاحتلال يغتال فريقًا إغاثيًا تابعًا لمنظمة "المطبخ العالمي" بدير البلح

02 ابريل 2024 . الساعة 09:36 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

قالت منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، إن "طائرات الاحتلال قتلت 7 من موظفينا، أثناء مغادرة فريقنا مستودعًا بدير البلح رغم التنسيق مع "الجيش الإسرائيلي""

وأكد "المطبخ العالمي" أن الفريق كان يتحرك في منطقة منزوعة السلاح بسيارتين مصفحتين ومركبة أخرى تحمل شعار المنظمة.

وأضافت: "الهجوم ليس على منظمتنا فحسب بل على المنظمات الإنسانية، والقتلى الـ7 من أستراليا وبولندا وبريطانيا ولديهم جنسيات مزدوجة من أمريكا وكندا وفلسطين".

وتابعت: "سنوقف عملياتنا مؤقتًا وفورًا في المنطقة وسنتخذ قرارات بشأن مستقبل عملنا قريبًا".

ومن جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فجر اليوم الثلاثاء، إن "قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اغتالت فريقًا إغاثيًا أجنبيًا مكونًا من أربعة أشخاص في دير البلح وسط قطاع غزة".

وأكد المكتب، في مؤتمر صحفي، أن طائرات الاحتلال اغتالت فريقًا أجنبيًا تابعًا لمنظمة المطبخ المركزي العالمي، يحملون جنسيات بريطانية وبولنديو وأسترالية، ورابع مجهول الهوية.

ولفت إلى أن الغارة "الإسرائيلية" على الفريق الأجنبي بدير البلح أسفرت عن استشهاد سائقهم الفلسطيني.

 

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #منظمة المطبخ العالمي

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