في اليوم الـ 179.. جريمة "جديدة" بحق متطوعين "أجانب" وقصف متواصل على المحافظة الوسطى

يواصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 179 على التوالي حربه التدميرية على قطاع غزة، مُرتكبًا أبشع الجرائم والفظائع التي تُسجل في تاريخ حروب العصر الحديث، مخلّفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وفي متابعة أحدث إحصائيات وزارة الصحة، فقد ارتقى 32845 شهيدًا، وأُصيب 75392 آخرين منذ بدء الحرب الصهيونية على غزة.

وفيما يلي رصد "فلسطين أون لاين" للتطورات الميدانية خلال ساعات الليل حتى صباح اليوم الثلاثاء:

في رفح، استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "زعرب" غربي المدينة، ما أدى إلى ارتقاء 6 شهداء وإصابة آخرين.

في دير البلح، استهدفت طائرات الاحتلال مركبة تضم وفودًا أجنبية من مؤسسة المطبخ العالمي، ما أدى إلى ارتقاء 5 شهداء بينهم عامل فلسطيني، وإصابة آخرين.

كما قصفت طائرات الاحتلال مسجد البشير في منطقة الحكر بدير البلح، ارتقى على إثره طفل شهيد وأُصيب آخرون.

في النصيرات، قصفت مدفعية الاحتلال منطقة المغراقة شمال المخيم.

في المغازي، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.