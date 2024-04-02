اليوم الـ 179.. شهداء ومفقودون في قصف منازل مأهولة وأحياءٍ سكنية بقطاع غزة

يواصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 179 على التوالي حربه التدميرية على قطاع غزة، مُرتكبًا أبشع الجرائم والفظائع التي تُسجل في تاريخ حروب العصر الحديث، مخلّفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 71 شهيدًا و 102 إصابةً.

وأكدت ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 32916 شهيدًا، و 75494 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

التطورات الميدانية الأخيرة

في رفح جنوبي قطاع غزة، تمكنت طواقم الدفاع المدني والإنقاذ من انتشال 10 جثامين شهداء من تحت أنقاض منزل عائلة زعرب غرب رفح.

أفادت مصادر صحفية بأن طائرات مروحية تابعة لقوات الاحتلال هبطت شرق خانيونس. بالتزامن مع غارات عنيفة من قبل طائرات الاحتلال الحربية على عدة مناطق متفرقة في مدينة خان يونس.

وتمكّن المواطنون من انتشال ثلاثة شهداء جراء قصف صهيوني سابق وسط خان يونس؛ وهم: ماجد عبد الناصر الفرا، والشقيقين عبد الرحمن ومحمد عبد الحكيم الفرا.

ونسفت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في مدينة خان يونس.

في دير البلح، أُصيب عدد من المواطنين بعد قصف الاحتلال منزلاً في منطقة أبو العجين شرق دير البلح.

وودّعت عائلة "أبو طه" نجلها الشهيد سيف أبو طه الذي ارتقى بعد قصف الاحتلال مركبة لمؤسسة المطبخ العالمي في دير البلح يوم أمس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: في مهمة صعبة دامت عدة ساعات، أنهت طواقم الجمعية، فجر اليوم، انتشال جثامين موظفي المطبخ المركزي العالمي (WCK) السبعة، الذين استهدفهم الاحتلال مساء امس في مركبات تتبع للمطبخ في دير البلح وسط القطاع، حيث كانت جثامين اثنين منهم مفقودة قبل ان تنجح طواقم الجمعية في انتشالها، حيث تم نقل الجثامين السبعة الى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وثم الى مستشفى ابو يوسف النجار تمهيدا لإجلائها عبر معبر رفح البري.

وناشدت عائلة الصحفي محمد أبو دحروج، الذي أصيب في غارة الاحتلال على مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، لتحويله للعلاج في الخارج وإنقاذ قدمه.

في النصيرات، أفادت مصادر صحفية بأن الاحتلال يشن غارات عنيفة ومتواصلة متزامنة مع أصوات اشتباكات وإطلاق نار شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

تطورات الليلة الماضية

وفيما يلي رصد "فلسطين أون لاين" للتطورات الميدانية خلال ساعات الليل حتى صباح اليوم الثلاثاء:

في رفح، استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "زعرب" غربي المدينة، ما أدى إلى ارتقاء 6 شهداء وإصابة آخرين.

في دير البلح، استهدفت طائرات الاحتلال مركبة تضم وفودًا أجنبية من مؤسسة المطبخ العالمي، ما أدى إلى ارتقاء 5 شهداء بينهم عامل فلسطيني، وإصابة آخرين.

كما قصفت طائرات الاحتلال مسجد البشير في منطقة الحكر بدير البلح، ارتقى على إثره طفل شهيد وأُصيب آخرون.

في النصيرات، قصفت مدفعية الاحتلال منطقة المغراقة شمال المخيم.

في المغازي، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.