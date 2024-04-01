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بزعم أنها "تضر بأمن الدولة"

"كنيست الاحتلال" يوافق على قانون لإغلاق قناة "الجزيرة" في الأراضي المحتلة

01 ابريل 2024 . الساعة 20:09 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

صوّت البرلمان التابع للاحتلال (الكنيست)، اليوم الاثنين، لصالح قانون يسمح لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بحظر وسائل إعلام أجنبية تضر بالأمن في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

كما أقرت الهيئة العامة للكنيست، مشروع قانون يسمح بإغلاق قناة "الجزيرة" في "إسرائيل"، بادعاء أنها "تضر بأمن الدولة"، وذلك بالقراءتين الثانية والثالثة؛ وصوّت لصالح القانون 71 عضو كنيست، في حين عارضه 10 أعضاء.

ورحّب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالقانون الجديد، وقال إن قناة الجزيرة التي وصفها بـ"الإرهابية"، "لن تبث من إسرائيل بعد الآن"، وزعم أنها "ألحقت الضرر بأمن إسرائيل وشاركت بفاعلية في "مذبحة السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".

ويمنح القانون الذي بات يعرف بـ"قانون الجزيرة"، سلطات الاحتلال، تقييد عمل وإغلاق قنوات بث أجنبية بناء على توصية أمنية تقدّر أن القناة "تضر بأمن الدولة"، وذلك بموجب أوامر احترازية موقعة من قبل وزير الاتصالات.

وبموجب القانون، قد تتراوح هذه الأوامر بين إغلاق مكاتب القناة في "إسرائيل"، ومصادرة معدات البث، وإزالة القناة وحظرها من شركات الكوابل والبث والأقمار الاصطناعية وحجب مواقعها الإلكترونية.

المصدر / وكالات
#الجزيرة #الإعلام

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