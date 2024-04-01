بَيْن قتيل وجريح.. "القسَّام" تُعلن استهداف 7 جنود "إسرائيليّين" بـ "كمين مركَّب" بخان يونس

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الإثنين، أن مقاتليها أوقعوا قوة من الاحتلال في كمين مركب بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الكتائب، في بيانٍ عسكري، إن مقاتليها قاموا باستهداف ناقلة جند بقذيفة "الياسين 105" واستهداف مجموعة مكونة من 7 جنود في نفس المكان بقذيفة أخرى.وفور وصول قوة النجدة لإنقاذهم تم الاشتباك معها بالأسلحة الثقيلة وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح في منطقة وسط البلد بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وتخوض المقاومة الفلسطينية معارك ضارية، منذ بدء العمليات البرية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في عدة محاور في قطاع غزة، أبرزها في خانيونس جنوب القطاع، حيث يعترف الاحتلال بتكبده خسائر باهظة، فيما يقول اللواء المتقاعد في جيش الاحتلال إسحاق بريك، أن "كمائن خانيونس فضيحة ليس لها سابقة في حروب إسرائيل، وفوضى مطلقة في الانضباط العسكري".

وفي سياق متصل، اعترف جيش الاحتلال، اليوم الإثنين، بمقتل ضابط صهيوني خلال المعارك الضارية مع المقاومة الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، مقتل الجندي "الإسرائيلي" نداف كوهين (20 عامًا)، خلال المعارك البرية في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وهو ضابط مدرعات برتبة رقيب في وحدة 77.

ووفق اعترافات الجيش، فقد بلغت حصيلة القتلى في صفوف الاحتلال 600 ضابطًا وجنديًا "إسرائيليًا" منذ السابع من أكتوبر، من بينهم 256 قُتلوا في المعارك البرية التي اندلعت منذ 27 أكتوبر الماضي.