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حماس تُطالب "الجنايات الدولية" بالتحقيق "الفوري" في جرائم ومجازر الاحتلال بمجمع الشفاء الطبي

01 ابريل 2024 . الساعة 13:44 بتوقيت القدس
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قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن "الجريمة المروّعة التي ارتكبها الاحتلال في مجمع الشفاء تؤكّد على طبيعة هذا الكيان الفاشي المارق عن قِيَم الحضارة والإنسانية".

وأكدت حماسفي بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن حجم التدمير والقتل الذي يبرع فيه العدو؛ لا يعني تحقيقه أي انتصار على إرادة شعبنا، المتشبّث بأرضه وهويته.

وأوضحت أن هذه الهجمة الهمجية على قطاع غزة، تؤكّد من جديد حقيقة ما يسعى له العدو بدفع أبناء شعبنا للهجرة عن أرضه تنفيذاً لمخططاته بتصفية القضية الفلسطينية. 

 

وحمّلت حماس الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن شخصياً، المسؤولية الكاملة عمّا جرى ويجري من جرائم ومجازر وتدمير ممنهج للحياة المدنية في قطاع غزة.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة هذه الجريمة الفظيعة التي ارتكبها العدو .

كما طالبت الهيئات القضائية الدولية، وخصوصاً محكمة الجنايات الدولية، بالبدء في إجراءات فعلية للتحقيق في الجرائم والفظائع التي حدثت في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، وفي مُجمَل الجرائم التي تحدث منذ ستة أشهر.

وشددت حماس على أن هذه الجرائم النازية، لن تفتّ في عضد أبناء شعبنا الصامد، ومقاومتنا الباسلة، التي تتصدى للعدوان الهمجي بكل بطولة وفداء، مطالبةً أحرار العالم وجماهير أمتنا العربية والإسلامية بالانتفاض.

#الحرب على غزة #محكمة الجنايات الدولية #مجمع الشفاء الطبي #طوفان الأقصى

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