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الاحتلال يعتقل شقيقة القيادي إسماعيل هنية من بيتها في النقب

01 ابريل 2024 . الساعة 11:57 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت قوات الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، اعتقال شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، من بيتها في بلدة تل السبع في النقب، جنوب فلسطين المحتلة.

وقالت قناة كان العبرية، إن "الشاباك والشرطة "الإسرائيلية" اعتقلوا صباح عبد السلام هنية (57 عاماً)، وهي من سكان النقب، بدعوى التواصل مع نشطاء في حركة حماس، وتأييدها للمقاومة.

وأوضحت القناة أن اعتقال هنية جاء في إطار عملية أطلق عليها اسم الشروق المبكّر، حيث داهمت قوات كبيرة من جنود الاحتلال منزل السيدة صباح هنية، واقتادوها للتحقيق في الوحدة المركزية يمار في النقب.

وذكرت المصادر العبرية أنّه من المتوقع عرضها اليوم على محكمة الصلح في بئر السبع للنظر في تمديد اعتقالها.

يشار إلى أن لدى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، شقيقتان متزوجتان في تل السبع بالنقب، داخل فلسطين المحتلة، وتعيشان هناك منذ سنوات طويلة.

#إسماعيل هنية #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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