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بالفيديو والصور المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف "إيلات" والاحتلال يعترف بـ"خطورة"الحدث

01 ابريل 2024 . الساعة 10:39 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، فجر اليوم الإثنين، تضرر مبنى في مدينة إيلات في هجوم بطائرة مسيّرة.

وأكد جيش الاحتلال في بيان عسكري، تعرّض أحد المباني لأضرار طفيفة في هجوم بطائرة مسيّرة في إيلات، كشيرًا إلى عدم وقوع إصابات في الحادث.

وقال: إن " قواته حددت هدفًا جويًا مشبوهًا دخل الأراضي "الإسرائيلية" من الشرق وسقط في منطقة خليج إيلات (العقبة)”.

وأشار موقع "كان" العبري، إلى أن حادثة المسيرة بالأمس في إيلات تعتبر الحادثة الأخطر منذ بداية الحرب ، حيث انطلقت المسيرة من العراق ودخلت الاراضي الاردنية لتهاجم مبنى في ايلات ، وهذا ما سمحت به الرقابة العسكرية بالنشر.

وأعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق”، في بيان، مسؤوليتها عن الهجوم على إيلات، فجر الاثنين.

وقالت: "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الاثنين، هدفاً حيوياً في أراضينا المحتلة بالأسلحة المناسبة، مؤكدة “استمرارها في دكّ معاقل الأعداء”.

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