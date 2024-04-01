فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين بعملية طعن "بطولية" شرقي أسدود المحتلة

في اليوم الـ 178.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة

"الداخلية بغزة" تعلن اعتقال "قوة أمنية" تسللت بالتنسيق مع الاحتلال عبر معبر رفح

"استنادًا إلى شهادات".. الصحة بغزة: جيش الاحتلال أعدم واعتقل مرافقي مرضى بمستشفى الشفاء

"شهادات جديدة".. جيش الاحتلال سرق "مقتنيات ثمينة" وأموال من المنازل في محيط مجمع الشفاء

"القسام" تقنص جنديًا وتدك آليات الاحتلال بـ "قذائف الهاون" في محيط مجمع الشفاء

7895 أسيرًا حصيلة حملات الاعتقال في الضفة الغربية منذ "طوفان الأقصى"

بسبب "مجازر الاحتلال".. "اللجنة الشعبية والعشائرية" تعلن توقفها عن "تأمين المساعدات" لغزة

هآرتس: ضباط "إسرائيليون" يشككون في رواية الجيش بشأن "القتلى" الفلسطينيين بغزة

اليونيسف: أطفال غزة يواجهون أهوال الجوع وسط رصاص لا يتوقف

استشهاد المنفذ..

محدث بالفيديو والصور مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين بعملية طعن "بطولية" شرقي أسدود المحتلة

01 ابريل 2024 . الساعة 09:30 بتوقيت القدس
...

نفّذ شاب فلسطيني، مساء أمس الأحد، عملية طعن "بطولية"، بمركز تجاري في منطقة "غان يفني" شرقي أسدود المحتلة، ما أدى إلى مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة.

وأعلن موقع كودكود "العبري" عن مقتل مستوطن، وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة في عملية الطعن التي نفذها شاب فلسطيني في منطقة "غان يفني".

وأفاد الإسعاف "الإسرائيلي"، بأن 3 مستوطنين أُصيبوا بجراح خطيرة، ما أدّى إلى مقتل أحدهم، فيما لايزال اثنين آخرين يتلقان العلاج أحدهم بحالة "حرجة".

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن الجنود المتواجدين في المكان أطلقوا النار على منفذ العملية، ما أدّى إلى استشهاده على الفور.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن منفذ عملية الطعن في "غان يافني" هو عامل فلسطيني كان يعمل في المحلات التجارية القريبة من موقع العملية.

وأعلنت مصادر محلية أن منفذ عملية الطعن في أسدود هو الشهيد مؤمن فايز حسان المسالمة من مدينة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأكدت مصادر صحفية محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل منفذ العملية بمدينة دورا، وسط إطلاق نار مكثف.

#عملية طعن #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #غان يفني

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة