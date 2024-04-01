مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين بعملية طعن "بطولية" شرقي أسدود المحتلة

نفّذ شاب فلسطيني، مساء أمس الأحد، عملية طعن "بطولية"، بمركز تجاري في منطقة "غان يفني" شرقي أسدود المحتلة، ما أدى إلى مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة.

وأعلن موقع كودكود "العبري" عن مقتل مستوطن، وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة في عملية الطعن التي نفذها شاب فلسطيني في منطقة "غان يفني".

وأفاد الإسعاف "الإسرائيلي"، بأن 3 مستوطنين أُصيبوا بجراح خطيرة، ما أدّى إلى مقتل أحدهم، فيما لايزال اثنين آخرين يتلقان العلاج أحدهم بحالة "حرجة".

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن الجنود المتواجدين في المكان أطلقوا النار على منفذ العملية، ما أدّى إلى استشهاده على الفور.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن منفذ عملية الطعن في "غان يافني" هو عامل فلسطيني كان يعمل في المحلات التجارية القريبة من موقع العملية.

وأعلنت مصادر محلية أن منفذ عملية الطعن في أسدود هو الشهيد مؤمن فايز حسان المسالمة من مدينة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأكدت مصادر صحفية محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل منفذ العملية بمدينة دورا، وسط إطلاق نار مكثف.