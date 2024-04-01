في اليوم الـ 178.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 177 على التوالي حربه التدميرية على قطاع غزة، عبر شن القصف الجوي والمدفعي، وارتكاب المجازر التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وفي متابعة أحدث إحصائية نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أمس الأحد، فقد ارتفعت حصيلة العدوان إلى 32782 شهيدًا و75298 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال ساعات الليل حتى فجر اليوم الإثنين، فقد ارتقى عشرات الشهداء وأُصيب آخرون جرّاء الغارات الصهيونية المتواصلة على قطاع غزة.

في رفح، استهدفت طائرات الاحتلال أرضًا زراعية شمال رفح جنوب قطاع غزة.

في خان يونس، قصفت طائرات الاحتلال المناطق الشرقية والغربية للمدينة. بالتزامن مع غارات متفرقة على عدة مناطق في مختلف أنحاء خان يونس.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة اتجاه منازل المواطنين في بلدة خزاعة شرق خانيونس، تزامنًا مع قصف مدفعي للمنطقة.

في غزة، أفادت مصادر صحفية بانسحاب قوات الاحتلال من محيط مجمع الشفاء الطبي باتجاه جنوب غرب المدينة، بعد ارتكابها مجازر وجرائم "مروعة" داخل المجمع، ناهيك عن حرق وتدمير عدد من المباني الطبية بالإضافة إلى نسف وقصف المباني المحيطة بالمجمع.

وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني بغزة، بأن قوات الاحتلال أعدمت مواطنين مكبلي الأيدي في مجمع الشفاء الطبي، مؤكدًا وجود ما يقارب 300 شهيد في مجمع الشفاء ومحيطه بعد انسحاب قوات الاحتلال.

في شمال قطاع غزة، استهدفت طائرات الاحتلال منزل الدكتور صخر الشافعي في بيت لاهيا شمالي القطاع.