"القسام" تقنص جنديًا وتدك آليات الاحتلال بـ "قذائف الهاون" في محيط مجمع الشفاء

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، عن استهداف جنود وآليات الاحتلال في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل، حيث يحاصر الاحتلال آلاف المصابين والنازحين منذ أيام.

وقالت القسام، في بيان مقتضب، أنها "تدك جنود وآليات العدو المتوغلة في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

كما وتمكن مقاتلو القسام، في بيان منفصل، من قنص جندي صهيوني في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة وإصابته إصابة مباشرة

وتخوض المقاومة الفلسطينية معارك ضارية، منذ بدء العمليات البرية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في عدة محاور في قطاع غزة.

ويوم أمس السبت، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أن مجاهديها تمكّنوا من استهداف دبابة ميركافاه، جنوبي قطاع غزة، موقعةً أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت “القسام” في بلاغ عسكري، "بعد عودة مجاهدينا من خطوط القتال، أكدوا استهداف دبابة لجيش الاحتلال من نوع "ميركفاه" بعبوة "شواظ" وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح وهبوط 3 مروحيات لإخلائهم في منطقة وسط البلد بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وقبل يومين، أقر جيش الاحتلال بمقتل جندي له من وحدة "إيغوز" بكتيبة الكوماندوز وإصابة 16 آخرين من الوحدة نفسها بجراح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة.

واعترف جيش الاحتلال بإصابة 61 جنديًا في معارك قطاع غزة منذ الأحد الماضي، وإصابة 3160 ضابطًا وجنديًا منذ بدء الحرب 1523 منهم أصيبوا خلال الهجوم البري.

وكانت "يديعوت أحرونوت" نشرت تقريرًا صادمًا عن خسائر جيش الاحتلال في الحرب على غزة، وقالت فيه إن عدد الجنود الجرحى بلغ نحو 5 آلاف، من بينهم ألفان على الأقل أصبحوا في عداد المعاقين، لكن الصحيفة ما لبثت أن سحبت تقريرها، ونشرت أعدادًا أقل من ذلك بكثير.

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الخميس، إصابة 8 جنود من قوات الاحتلال في غزة خلال المعارك الدائرة في الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا لمعطيات رسمية صادرة عن الجيش الإسرائيلي، فإن عدد الضباط والجنود الجرحى ارتفع من 3152، إلى 3160، بينهم 490 تعرضوا لجروح خطرة، و837 إصابتهم متوسطة، و1833 يعانون جروحًا طفيفة.

وحتى اليوم؛ 28 آذار/ مارس 2024، اعترف جيش الاحتلال بشكل رسمي بمقتل 598 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا منذ السابع من أكتوبر 2023 الماضي، من بينهم 254 قتيلًا في الاجتياح البري لقطاع غزة؛ والذي بدأ يوم 28 أكتوبر الماضي.