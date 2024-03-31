اليونيسف: أطفال غزة يواجهون أهوال الجوع وسط رصاص لا يتوقف

غزة - فلسطين أون لاين

حذر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" جيمس إلدر، اليوم الأحد من أن "أطفال قطاع غزة مازالوا يتعرضون لأهوال الحرب والجوع، فيما العالم يشاهد".

جاء ذلك في منشور على حساب المنظمة الأممية عبر منصة إكس مرفق مع بث مباشر يظهر ما يحدث في القطاع المحاصر.

وأضاف إلدر أن "وقف إطلاق النار لم ينفذ حتى الآن". وقال: إن "أطفال قطاع غزة مازالوا يتعرضون لأهوال الحرب والجوع، فيما العالم يشاهد".

وشدد المتحدث على "ضرورة وقف لإطلاق النار بغزة الآن".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع حصيلة شهداء "الجفاف وسوء التغذية" في قطاع غزة إلى 34، بعد استشهاد 4 بسبب المجاعة في مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيانٍ صحافي، أن 4 شهداء بينهم طفلان توفوا اليوم، نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونقص الإمدادات الطبية، في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مشيرةً إلى ارتفاع عدد الوفيات جراء المجاعة إلى 34 بينهم 31 طفلا.

ويتعرض قطاع غزة، لعدوان "إسرائيلي" متواصل، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لظروف إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، في ظل شـــــح شـــــديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.

وجراء الحرب بات المواطنون ولا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 18 عامًا.

ويواصل الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة إلى مناطق الشمال، فيما لا تكفي المساعدات التي تصل إلى جنوب القطاع حاجة المواطنين، خاصة مع نزوح أكثر من 1.3 مليون مواطن من شمال غزة إلى جنوبها، وتحديدا إلى رفح.

ولا تكتفي قوات الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بل تتعمد استهداف المواطنين من منتظري المساعدات، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 32705، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 75190 مصابا ولا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.