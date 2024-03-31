جيش الاحتلال يرتكب "مجزرة جديدة" بقصف عدة خيام للصحفيين والنازحين بدير البلح

غزة - فلسطين أون لاين

في حصيلة أولية، ارتقى 4 شهداء و17 جريحًا، في ارتكاب جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد، مجزرة جديدة بقصف عدة خيام للصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بإصابة الزملاء الصحفيين نافذ أبو لبدة وإبراهيم لبد وسعيد جرس وحازم مزيد جراء قصف الاحتلال لخيام الصحفيين بمستشفى الأقصى، بدير البلح وسط قطاع غزة.

من جهته، قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة، في بيان صحافي، أنّ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب مجزرة بقصف خيام للصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى وارتقاء عدد من الشهداء والجرحى، في وقت ذروة حركة المرضى والجرحى والنازحين، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.

وأدان البيان، بأشد العبارات هذه المجزرة الجديدة التي يرتكبها الاحتلال داخل أسوار مستشفى تقدم الخدمة الطبية والصحية للنازحين والمواطنين، وندعو كل المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بالعمل الصحي والطبي إلى إدانة هذه الجريمة الفظيعة.

وحمل الإعلام الحكومي، الإدارة الأمريكية والاحتلال "الإسرائيلي" والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة كونهم يقدمون الدعم العسكري والسياسي للاحتلال ويعطونه الضوء الأخضر لمواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء والنازحين.

وطالب المنظمات الدولية وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال من أجل وقف هذه الحرب العدوانية وندعو إلى حماية المستشفيات من جرائم الاحتلال "الإسرائيلي".