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محدث بالفيديو والصور بئر السبع.. إصابة مستوطنين "إسرائيليين" بجروحٍ في "عملية طعن" واستشهاد المنفذ

31 مارس 2024 . الساعة 10:04 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أصيب مستوطنان "إسرائيليان" بجروح اليوم الأحد في "عملية طعن" بمحطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع بالنقب، بينما استشهد منفذها بعد إصابته برصاص شرطة الاحتلال.

وفي التفاصيل، أصيب مستوطنان بجروح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة، وذلك جراء عملية طعن، في محطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع في النقب، فيما قام جندي إسرائيلي بإطلاق النار على شاب بزعم تنفيذه عملية الطعن.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب الجريح الذي يشتبه بأنه قام بتنفيذ عملية الطعن، حيث أعلن عن استشهاده لاحقًا، فيما قالت وسائل إعلام عبرية، إن المنفذ من مدينة رهط في النقب.

وذكرت شرطة الاحتلال في بيان مقتضب أنها تلقت بلاغًا عن حدث أمني في محطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع، حيث دلت التحقيقات الأولية أن حارس أمن في محطة الحافلات تعرض لعملية طعن، حيث قام جندي بإطلاق النار على المهاجم وإصابته.

#غزة #النقب

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